Semizotu Salatası

Semizotu Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

İftar için farklı salata tarifi arayanlara hafif ekşi tarifiyle semizotu salatası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Semizotunu yıkayıp kurulayın. Derin bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 2-3 dakika sıcak suda bekletip buzlu su dolu kaba aktarın ve süzün.

  • 2

    Biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsakları 1 cm olacak şekilde kesin. Biber ve zeytinyağını bir tavaya alın. Orta ısıda 1-2 dakika soteleyin.

  • 3

    Soğan ve sarımsağı ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Daha sonra ocaktan alın. Semizotunu servis tabağına yayın.

  • 4

    Üzerlerine sotelenmiş biberli karışımı yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

