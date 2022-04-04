Semizotu Salatası
İftar için farklı salata tarifi arayanlara hafif ekşi tarifiyle semizotu salatası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Semizotunu yıkayıp kurulayın. Derin bir kaba alıp üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. 2-3 dakika sıcak suda bekletip buzlu su dolu kaba aktarın ve süzün.
-
2
Biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Soğan ve sarımsakları 1 cm olacak şekilde kesin. Biber ve zeytinyağını bir tavaya alın. Orta ısıda 1-2 dakika soteleyin.
-
3
Soğan ve sarımsağı ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin. Daha sonra ocaktan alın. Semizotunu servis tabağına yayın.
-
4
Üzerlerine sotelenmiş biberli karışımı yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
