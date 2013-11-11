Semizotu Salatası
Tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Semizotunun saplarını ayıklayın ve birkaç su yıkayıp, süzün. Kağıt havlu ile suyunu aldıktan sonra servis tabağına alın. Küp şeklinde doğranmış beyaz peynir, iri parçalara ayırdığınız ceviz ve dörde bölünmüş kiraz domatesi ekleyin.
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2
Sos için ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sirke ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin.
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