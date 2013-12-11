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Öğünler Salata Şehriyeli kırmızı biber salatası

Şehriyeli Kırmızı Biber Salatası

ORTA

Közlenmiş kırmızı biberin tatlı aroması, şehriyenin doyuruculuğu ile buluşuyor. Hafif, sağlıklı ve göz alıcı bir salata… Sofralarınıza şıklık ve ferahlık katacak bir lezzet!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kırmızı biberleri közleyin. Kabuklarını soyup, iri küp şeklinde doğrayın. Mantarları temizleyip limon suyu eklediğiniz suda haşlayın. Sudan alın ve arzunuza göre doğrayın. Haşlanmış tavuk etini didikleyin. Bir tencereye 5 su bardağı su ve bir tutam tuz koyup kaynatın.
  • 2
    Üzerine şehriyeyi ilave edip, yumuşayana dek pişirin. Süzüp servis tabağına alın. Üzerine doğranmış kırmızı biber, mantar, tavuk, kıyılmış taze soğan, mısır, maydanoz ve dereotu ekleyip harmanlayın. Sosu için zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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