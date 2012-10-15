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Öğünler Salata Portakallı kereviz salatası

Portakallı Kereviz Salatası

Portakallı Kereviz Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kereviz ile havucu ekleyin. Yoğurt, mayonez, ceviz ve ince kıyılmış dereotu katın. Tuzunu ayarlayın.
  • 2
    Bütün malzemeyi karıştırın. İnce dilimlenmiş yuvarlak portakal dilimlerinin üzerine salatayı paylaştırın. Dereotu ve ceviz ile süsleyerek servis yapın.

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