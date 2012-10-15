Portakallı Kereviz Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rendelenmiş portakal kabuğunu derin bir kaba alın. İçine kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kereviz ile havucu ekleyin. Yoğurt, mayonez, ceviz ve ince kıyılmış dereotu katın. Tuzunu ayarlayın.
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2
Bütün malzemeyi karıştırın. İnce dilimlenmiş yuvarlak portakal dilimlerinin üzerine salatayı paylaştırın. Dereotu ve ceviz ile süsleyerek servis yapın.
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