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Öğünler Salata Ispanaklı tabule

Ispanaklı Tabule

Ispanaklı Tabule
KOLAY 20 DAKİKA

Yüksek vitamin deposu olan ıspanağın salatasını yemek size hem sağlık hem mutluluk getirecek. İşte lezzetli Ispanaklı Tabule tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru tencereye alıp üzerine sıcak su gezdirin ve kapağı kapalı olarak yarım saat dinlendirin. Daha sonra geniş bir kasenin içine alın. Ispanak, taze soğan, maydanoz ve naneyi kıyın.

  • 2

    Salatalığı kabuğuyla doğrayın. Domatesi doğrayıp, domates, yeşillikler ve salatalığı da kaseye ilave edin. Sumak, kimyon, limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerini narla süsleyip servis yapın.

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