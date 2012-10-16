Tarif Ara
Öğünler Salata Papayalı meyve salatası

Papayalı Meyve Salatası

Papayalı Meyve Salatası
KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Meyveleri temizleyip, dilediğiniz şekilde dilimleyin. Harmanlayıp, derin bir kaseye alın. Buzdolabının alt rafında 10-15 dakika dinlendirin.
  • 2
    Limenin suyunu sıkıp, salatanın üzerine gezdirin ve yeniden harmanlayın.
  • 3
    Servis tabağına alıp, dilediğiniz şekilde süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Fırınlanmış Pancar Salatası
ORTA 40 DAKİKA

Fırınlanmış Pancar Salatası

Mozerella Peynirli Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Mozerella Peynirli Salata

Izgara Kabak Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Izgara Kabak Salatası

Kısır
KOLAY 20 DAKİKA

Kısır