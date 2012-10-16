Papayalı Meyve Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Meyveleri temizleyip, dilediğiniz şekilde dilimleyin. Harmanlayıp, derin bir kaseye alın. Buzdolabının alt rafında 10-15 dakika dinlendirin.
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2
Limenin suyunu sıkıp, salatanın üzerine gezdirin ve yeniden harmanlayın.
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3
Servis tabağına alıp, dilediğiniz şekilde süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.
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