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Öğünler Salata Pancar yaprağı salatası

Pancar Yaprağı Salatası

Pancar Yaprağı Salatası
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pancar yaprağını kaynar suya atıp, 2 dakika haşlayın. Delikli kepçeyle alıp, soğuk suya daldırın ve çıkarın. Süzgece koyup suyunu süzdürün. Sonrasında pancar yaprağını kesme şeker büyüklüğünde doğrayıp, servis kabına aktarın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuzunu ekleyip karıştırın.

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