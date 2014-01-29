Pancar Yaprağı Salatası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pancar yaprağını kaynar suya atıp, 2 dakika haşlayın. Delikli kepçeyle alıp, soğuk suya daldırın ve çıkarın. Süzgece koyup suyunu süzdürün. Sonrasında pancar yaprağını kesme şeker büyüklüğünde doğrayıp, servis kabına aktarın. Üzerine zeytinyağını gezdirin. Tuzunu ekleyip karıştırın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL