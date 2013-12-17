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Öğünler Salata Pancar salatası

Pancar Salatası

Pancar Salatası
KOLAY

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pancarı kıyıp geniş bir kaba alın. Üzerine yoğurt, ceviz, dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı katıp, karıştırın. Servis tabağına alıp, soğuk olarak servis yapın.

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