Akdeniz Yeşilliği Salata
Hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlara! Akdeniz Yeşilliği Salatası, sağlıklı içeriği ve tazeleyici tadıyla sıcak yaz günleri için ideal bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Portakalın suyunu sıkın. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırarak sos hazırlayın. Akdeniz yeşilliklerini bu sosla harmanlayın.
-
2
Hazırladığınız yeşillikleri bir kaseye alın. Üzerine doğranmış elma, turp, salatalık, zeytin, mikro filizler, hodan ve ısırganı yerleştirin.
-
3
Pesto sosla tamamlayıp servis edin.
