Otlu Peynirli Patates Salatası
Sağlıklı ve doyurucu olan otlu peynirli patates salatası tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates ve fasulyeyi ayrı kaplarda haşlayın. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Patateslerin kabuklarını soyup küp doğradıktan sonra geniş bir kaba alın.
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2
Üzerine verev doğramış fasulyeleri ve otlu peyniri ilave edin. Mayonez, limon suyu, ayçiçek yağ ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Dolmalık fıstığı serpin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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