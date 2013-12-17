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Öğünler Salata Mozzarella salatası (caprese)

Mozzarella Salatası (Caprese)

Mozzarella Salatası Caprese
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mozzarella peyniri ve domatesi dilediğiniz şekilde dilimleyin. Pesto sos için derin bir kasede fesleğen, antep fıstığı, sarımsak, parmesan peyniri, zeytinyağı ve tuzu iyice çırpın.
  • 2
    Mozzarella peyniri, domates ve Akdeniz yeşilliğini servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, üzerine pesto sos gezdirerek servis yapın.

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