Mozzarella Salatası (Caprese)
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mozzarella peyniri ve domatesi dilediğiniz şekilde dilimleyin. Pesto sos için derin bir kasede fesleğen, antep fıstığı, sarımsak, parmesan peyniri, zeytinyağı ve tuzu iyice çırpın.
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2
Mozzarella peyniri, domates ve Akdeniz yeşilliğini servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, üzerine pesto sos gezdirerek servis yapın.
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