Kerevizli Elma Salatası
Arnica ile her ay video çekimini yaptığımız ‘Burçlar Sofrada’ serimizin üçüncüsünde bu kez sıra akrep burcundaydı. Akrep burcu ve moda tasarımcısı olan konuğumuz Zeynep Kartal yemek danışmanımız Pelin Bozkurt Bilgiç ile Sofra’nın stüdyo mutfağında keyifli bir sohbet gerçekleştirirken diğer yandan da ağızlara layık ‘kerevizli elmalı salata’ hazırladılar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sos için bademi bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp kabuklarını soyun. Arnica mutfak robotunda çekin. Üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.
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2
Arnica narenciye sıkacağı yardımıyla limon ve portakalın suyunu sıkın. Limon suyu, portakal suyu ve zeytinyağını robotta çekin. Rezene, anason, kimyon ve tuzu havanda dövüp robota alın.
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3
Sos kıvamı alana kadar çekin. Kereviz, elma ve turpları kibrit çöpü kalınlığında doğrayıp geniş bir salata kasesine alın. Üzerine kereviz sapı ilave edip sosu gezdirin ve harmanlayın. Vaktiniz varsa 2 saat dinlendirip servis yapın.
PELİN'İN NOTU: Vaktiniz kısıtlı ise bademi bütün, çiğ ve kabuksuz olarak aktarlardan temin edebilirsiniz.
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