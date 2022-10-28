Kerevizli Elma Salatası

Arnica ile her ay video çekimini yaptığımız ‘Burçlar Sofrada’ serimizin üçüncüsünde bu kez sıra akrep burcundaydı. Akrep burcu ve moda tasarımcısı olan konuğumuz Zeynep Kartal yemek danışmanımız Pelin Bozkurt Bilgiç ile Sofra’nın stüdyo mutfağında keyifli bir sohbet gerçekleştirirken diğer yandan da ağızlara layık ‘kerevizli elmalı salata’ hazırladılar.