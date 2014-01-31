Mısırlı Salata

Göbek marulu yıkayıp, elinizle kopararak salata kasesine alın. Tere ve maydanozu ince kıyın. Mısır turşusu, mısır konservesi, kiraz domatesleri de salata kasesine ekleyin. Ayrı bir yerde limon suyu, zeytinyağı, hardal sos ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.