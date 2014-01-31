Tarif Ara
Öğünler Salata Mısırlı salata

Mısırlı Salata

Mısırlı Salata
KOLAY

Pratik ve lezzetli tarifiyle Mısırlı Salata...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Göbek marulu yıkayıp, elinizle kopararak salata kasesine alın. Tere ve maydanozu ince kıyın. Mısır turşusu, mısır konservesi, kiraz domatesleri de salata kasesine ekleyin. Ayrı bir yerde limon suyu, zeytinyağı, hardal sos ve tuzu çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ilık Kabak Salatası
KOLAY 10 DAKİKA

Ilık Kabak Salatası

Kırmızı Biberli Kuskus Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Kırmızı Biberli Kuskus Salatası

Narlı Ispanak Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Narlı Ispanak Salatası

Kavanoz Salatası
KOLAY 15 DAKİKA

Kavanoz Salatası