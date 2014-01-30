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Öğünler Salata Mimoza salatası

Mimoza Salatası

Mimoza Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Akdeniz yeşilliği, göbek marul ve roka yapraklarını elinizle koparıp, salata kabına alın. Üzerine kiraz domates ile birlikte haşlanmış mısırları ekleyin.
  • 2
    Tuzunu ayarlayın. Mayonezi çırpıp, salatanın üzerine yayın. En üste parmesan peyniri dilimlerini koyup servis yapın.

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