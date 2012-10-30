Meyveli Pirinç Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci haşlayıp süzdükten sonra sudan geçirin ve servis kabına aktarıp balla karıştırın. Portakalları önce ince halkalar halinde dilimleyin.
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2
Daha sonra küçük parçalar şeklinde kesin. Narı tanelerine ayırın. Çilek ve kiviyi temizleyip küçük doğrayın. Meyveleri pirincin üzerine ekleyin. Portakal suyunu üzerine gezdirin.
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3
Melissa ile süsleyip servis yapın.
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