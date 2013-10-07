Meyve Salatası

Ananas, mango ve kiviyi temizleyip, dilediğiniz şekilde dilimleyin. Daha sonra servis tabağına alın. Portakalı temizleyip nane ile birlikte blenderden geçirin. Sosu meyvelerin üzerine gezdirin. Tanelenmiş nar serpiştirin. Hindistan cevizi ilave edip servis yapın.