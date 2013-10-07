Meyve Salatası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle sofralarınıza renk katacak meyve salatası tarifimiz
Malzemeler
Yapılışı
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Ananas, mango ve kiviyi temizleyip, dilediğiniz şekilde dilimleyin. Daha sonra servis tabağına alın. Portakalı temizleyip nane ile birlikte blenderden geçirin. Sosu meyvelerin üzerine gezdirin. Tanelenmiş nar serpiştirin. Hindistan cevizi ilave edip servis yapın.
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