Mevsim Salatası
Mevsimin en taze sebzeleri, zeytinyağının lezzetiyle buluşuyor. Sağlıklı, hafif ve ferahlatıcı bir salata… Her öğünde sofranıza renk ve sağlık katacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Göbek salatayı ince kıyın. Salata kasesine yerleştirin. Rokayı kıyıp, yarısını kaseye alın. Patlıcan ve kırmızı biberi közleyin. İncecik doğrayıp, salata kasesine ilave edin.
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2
Sosu hazırlamak için, rokanın kalan kısmı, sirke, sarımsak, zeytinyağı, ceviz, hardal, toz şeker ve tuzu blenderden geçirin. Salatanın üzerine gezdirin. Tane mısır ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
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