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Mevsim Salatası

Mevsim Salatası
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Mevsimin en taze sebzeleri, zeytinyağının lezzetiyle buluşuyor. Sağlıklı, hafif ve ferahlatıcı bir salata… Her öğünde sofranıza renk ve sağlık katacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Göbek salatayı ince kıyın. Salata kasesine yerleştirin. Rokayı kıyıp, yarısını kaseye alın. Patlıcan ve kırmızı biberi közleyin. İncecik doğrayıp, salata kasesine ilave edin.
  • 2
    Sosu hazırlamak için, rokanın kalan kısmı, sirke, sarımsak, zeytinyağı, ceviz, hardal, toz şeker ve tuzu blenderden geçirin. Salatanın üzerine gezdirin. Tane mısır ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.

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