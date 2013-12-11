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Öğünler Salata Mevsim salatası

Mevsim Salatası

KOLAY

Mevsimin en taze sebzeleri, zeytinyağının lezzetiyle buluşuyor. Sağlıklı, hafif ve ferahlatıcı bir salata… Her öğünde sofranıza renk ve sağlık katacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Göbek salatayı ince kıyın. Salata kasesine yerleştirin. Rokayı kıyıp, yarısını kaseye alın. Patlıcan ve kırmızı biberi közleyin. İncecik doğrayıp, salata kasesine ilave edin.
  • 2
    Sosu hazırlamak için, rokanın kalan kısmı, sirke, sarımsak, zeytinyağı, ceviz, hardal, toz şeker ve tuzu blenderden geçirin. Salatanın üzerine gezdirin. Tane mısır ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.

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