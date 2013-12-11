Mevsim Salatası
Mevsimin en taze sebzeleri, zeytinyağının lezzetiyle buluşuyor. Sağlıklı, hafif ve ferahlatıcı bir salata… Her öğünde sofranıza renk ve sağlık katacak!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Göbek salatayı ince kıyın. Salata kasesine yerleştirin. Rokayı kıyıp, yarısını kaseye alın. Patlıcan ve kırmızı biberi közleyin. İncecik doğrayıp, salata kasesine ilave edin.
- 2Sosu hazırlamak için, rokanın kalan kısmı, sirke, sarımsak, zeytinyağı, ceviz, hardal, toz şeker ve tuzu blenderden geçirin. Salatanın üzerine gezdirin. Tane mısır ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
- 2
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL