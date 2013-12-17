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Öğünler Salata Meksika fasulyesi salatası

Meksika Fasulyesi Salatası

Meksika Fasulyesi Salatası
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Fasulyeyi, kıydığınız soğanı, rokayı, temizlediğiniz narı ve cevizi derin bir kasede karıştırın.
  • 2
    Sos malzemesini ayrı bir kapta karıştırarak salatanın üzerine gezdirin.
  • 3
    Harmanladıktan sonra salata kasesine alarak servis yapın.

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