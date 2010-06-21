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Mantarlı Bezelye Salatası

Mantarlı Bezelye Salatası
ORTA

Taptaze bezelye ve mantarın mükemmel uyumu, sofralarınıza hafif ve leziz bir dokunuş katıyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle sirke ve balı karıştırıp kenara alın. Mantarları ince doğrayıp, üzerine 1 su bardağı kaynar su döktükten sonra kenara alın. Bezelyeleri 4 su bardağı karbonatlı ve tuzlu suda 20 dakika haşlayıp süzün.
  • 2
    Bulguru temizleyip yıkayın ve 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp akan sudan geçirin. Mantarları sudan alın. Ancak suyu dökmeyin. Bezelye ve bulguru servis tabağına alın.
  • 3
    Üzerine mantarları ekleyin. Limon suyu, ayçiçek yağ, soya sosu, sirkeli karışım, mantarları beklettiğiniz sudan 2 yemek kaşığı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.

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