Mantarlı Bezelye Salatası
Taptaze bezelye ve mantarın mükemmel uyumu, sofralarınıza hafif ve leziz bir dokunuş katıyor!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Öncelikle sirke ve balı karıştırıp kenara alın. Mantarları ince doğrayıp, üzerine 1 su bardağı kaynar su döktükten sonra kenara alın. Bezelyeleri 4 su bardağı karbonatlı ve tuzlu suda 20 dakika haşlayıp süzün.
-
2
Bulguru temizleyip yıkayın ve 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp akan sudan geçirin. Mantarları sudan alın. Ancak suyu dökmeyin. Bezelye ve bulguru servis tabağına alın.
-
3
Üzerine mantarları ekleyin. Limon suyu, ayçiçek yağ, soya sosu, sirkeli karışım, mantarları beklettiğiniz sudan 2 yemek kaşığı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL