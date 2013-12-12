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Öğünler Salata Mantar salatası

Mantar Salatası

ORTA

Taptaze mantarlar, zeytinyağı ve baharatlarla buluşuyor; hafif, besleyici ve doyurucu bir tat ortaya çıkıyor. Sofralarınıza şıklık ve doğallık katmak için birebir!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mantarların zarını soyun ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ve limon suyunu ilave edin. 8-10 dakika haşlayın ve suyunu süzün. Dilimleyip, servis kabına alıp, üzerine kıyılmış taze soğan, kurutulmuş domates, kırmızı biber, dereotu ve ceviz ekleyin.
  • 2
    Sos için limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeyi karıştırın ve servis yapın.

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