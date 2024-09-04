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Kuşkonmazlı Salata

Kuşkonmazlı Salata
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Pratik yapımı ve lezzetli tarifiyle kuşkonmazlı salata

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yıkanmış taze patatesleri iyice kurulayın. Tavada ısıtılmış zeytinyağında ve orta ısıda bütün olarak pişirin. Patates pişince tuzlayıp tavadan alın. Aynı tavaya yıkanıp kurulanmış kuşkonmazları ilave edin. 2 dakika tavayı hafif sallayarak pişirin. Tuzlayıp kenara alın.

  • 2

    Sos için tüm malzemeyi bir kaseye alıp iyice çırpın. Geniş bir tabağa salata malzemesini yerleştirin. Üzerine sosu gezdirin, dereotu ile süsleyip servis yapın.

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