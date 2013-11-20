Kıtır Ekmekli Salata
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekmek dilimlerini küp doğrayıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika tutup kenara alın.
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2
2 Soğanı piyazlık, kırmızı biber ve salatalıkları halka doğrayın. Domatesleri dörde bölün. Peyniri küp doğrayın. Doğradığınız malzemeleri servis tabağına alın.
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3
Ekmek, ceviz ve fesleğen yapraklarını ilave edin. Üzerine zeytinyağı, limon, suyu ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.
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