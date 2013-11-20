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Öğünler Salata Kıtır ekmekli salata

Kıtır Ekmekli Salata

Kıtır Ekmekli Salata
ORTA 10 DAKİKA

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ekmek dilimlerini küp doğrayıp, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika tutup kenara alın.

  • 2

    2 Soğanı piyazlık, kırmızı biber ve salatalıkları halka doğrayın. Domatesleri dörde bölün. Peyniri küp doğrayın. Doğradığınız malzemeleri servis tabağına alın.

  • 3

    Ekmek, ceviz ve fesleğen yapraklarını ilave edin. Üzerine zeytinyağı, limon, suyu ve tuz ekleyip harmanladıktan sonra servis yapın.

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