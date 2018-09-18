Tarif Ara
Öğünler Salata Kısır

Kısır

Kısır
KOLAY 20 DAKİKA

Anne eli değimiş gibi...İşte Kısır tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Taze Patates Salatası
ORTA 15 DAKİKA

Taze Patates Salatası

Hem Renkli Hem Besleyici Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hem Renkli Hem Besleyici Salata

Yumurtalı Havuç Salatası
KOLAY

Yumurtalı Havuç Salatası

Avakadolu Domates Salatası
ORTA

Avakadolu Domates Salatası