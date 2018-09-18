Tarif Ara
Öğünler Salata Kısır

Kısır

Kısır
KOLAY 20 DAKİKA

Anne eli değimiş gibi...İşte Kısır tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bulguru tencereye alın, üzerini geçecek kadar kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak bekletin. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Pembeleşince salçayı ilave edip 1 dakika daha kavurun.

  • 2

    Suyunu çeken bulgurun üzerine ekleyip karıştırın. Doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, domates ve nar ekşisini ilave edin. Baharatları katıp karıştırın. Arzunuza göre süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hem Renkli Hem Besleyici Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Hem Renkli Hem Besleyici Salata

Taze Bakla Salatası
KOLAY 20 DAKİKA

Taze Bakla Salatası

Karışık Salata
KOLAY

Karışık Salata

Maydanoz Piyazı Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Maydanoz Piyazı Tarifi