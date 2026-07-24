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Öğünler Salata Kırmızı soğanlı semizotu salatası

Kırmızı Soğanlı Semizotu Salatası

Kırmızı Soğanlı Semizotu Salatası
ORTA 6 KİŞİLİK

Semizotunun ferahlığı, kırmızı soğanın hafif acılığı ve mayhoşluğuyla buluşuyor. Kırmızı Soğanlı Semizotu Salatası, sofralarınıza hem renk hem de unutulmaz bir lezzet katacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk ciğerini kuşbaşı kesip, ayçiçeği yağı koyduğunuz tavaya alın. Sarımsakları küçük küçük kesip, tavuk ciğerine ilave edin. Birlikte 3-4 dakika kavurun. Üzerine tuz ve karabiber serpin.
  • 2
    Semizotlarını yıkayıp, doğrayın. Kırmızı soğanları halka halka kesin. Domatesleri istediğiniz büyüklükte doğrayın. Salata sosunu hazırlamak için, ayçiçeği yağı, sirke ve şekeri iyice karıştırın.
  • 3
    Bunlara tuz ve karabiberi ekleyin. Domatesleri, semizotunu, soğanları ve ciğeri servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız salata sosunu üzerlerine döküp servis yapın.

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