Kırmızı Soğanlı Semizotu Salatası
ORTA 6 KİŞİLİK
Semizotunun ferahlığı, kırmızı soğanın hafif acılığı ve mayhoşluğuyla buluşuyor. Kırmızı Soğanlı Semizotu Salatası, sofralarınıza hem renk hem de unutulmaz bir lezzet katacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk ciğerini kuşbaşı kesip, ayçiçeği yağı koyduğunuz tavaya alın. Sarımsakları küçük küçük kesip, tavuk ciğerine ilave edin. Birlikte 3-4 dakika kavurun. Üzerine tuz ve karabiber serpin.
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2
Semizotlarını yıkayıp, doğrayın. Kırmızı soğanları halka halka kesin. Domatesleri istediğiniz büyüklükte doğrayın. Salata sosunu hazırlamak için, ayçiçeği yağı, sirke ve şekeri iyice karıştırın.
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3
Bunlara tuz ve karabiberi ekleyin. Domatesleri, semizotunu, soğanları ve ciğeri servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız salata sosunu üzerlerine döküp servis yapın.
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