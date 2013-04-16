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Öğünler Salata Kırmızı lahana salatası

Kırmızı Lahana Salatası

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Lahanayı kıyın ve bol suyla yıkayın. Zeytinyağını tencereye alın ve süzülmüş lahanayı ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve kısık ateşte, arada bir karıştırarak yumuşamasını sağlayın. İçine bulguru katıp, ocaktan alın. Şişmesi için tencerenin ağzını kapatıp, yarım saat bekletin. Kapağını açıp, soğutun ve servis tabağına alın. Yoğurdu dövülmüş sarımsakla karıştırıp, lahanaya katın. Karıştırarak, servis yapın.

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