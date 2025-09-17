Kinoalı Kabak Salatası
Hem hafif hem de doyurucu bir lezzet arayanlara! Protein deposu kinoa ve ferahlatıcı kabaklarla hazırlanan bu salata, yaz günleri için ideal bir seçenek.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kinoayı bol suda yıkayın ve süzün. 3/4 su bardağı su ile kaynatın. Altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin, ara sıra karıştırın.
-
2
Kabağı ince dilimleyin, zeytinyağı, tuz ve karabiberle soteleyin. Pişmeye yakın mercimekleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
-
3
Dereotu ve taze soğanı ince kıyın.
-
4
Sos malzemelerini blender'de pürüzsüz hale getirin.
-
5
Tüm malzemeleri servis tabağında birleştirip sosla harmanlayın ve servis yapın.
