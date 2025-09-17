Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Salata Kinoalı kabak salatası

Kinoalı Kabak Salatası

Kinoalı Kabak Salatası
KOLAY 25 DAKİKA

Hem hafif hem de doyurucu bir lezzet arayanlara! Protein deposu kinoa ve ferahlatıcı kabaklarla hazırlanan bu salata, yaz günleri için ideal bir seçenek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kinoayı bol suda yıkayın ve süzün. 3/4 su bardağı su ile kaynatın. Altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin, ara sıra karıştırın.

  • 2

    Kabağı ince dilimleyin, zeytinyağı, tuz ve karabiberle soteleyin. Pişmeye yakın mercimekleri ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

  • 3

    Dereotu ve taze soğanı ince kıyın.

  • 4

    Sos malzemelerini blender'de pürüzsüz hale getirin.

  • 5

    Tüm malzemeleri servis tabağında birleştirip sosla harmanlayın ve servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Ispanaklı Renkli Salata
KOLAY

Ispanaklı Renkli Salata

Bebek Ispanaklı Salata
KOLAY 15 DAKİKA

Bebek Ispanaklı Salata

Avokado Salatası
ORTA 20 DAKİKA

Avokado Salatası

Çilekli Ispanaklı Salata
KOLAY 20 DAKİKA

Çilekli Ispanaklı Salata