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Öğünler Salata Kereviz salatası

Kereviz Salatası

Kereviz Salatası
KOLAY

Kerevizin ferah aroması, yoğurt ve cevizle harmanlanarak hem besleyici hem de hafif bir lezzet sunar. Geleneksel sofraların vazgeçilmezi, doğal ve şık bir tercih.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanları yemeklik doğrayıp kereviz, havuç ve kabağı rendeleyin. Zeytinyağını bir tencereye alıp önce soğanı kavurun. Sırası ile havuç, kabak ve kerevizi ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
  • 2
    Sarımsakları dövüp yoğurt ve mayonez ile karıştırın. Soğuyan sebzeleri yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. Dövülmüş cevizi ekleyip tekrar karıştırın ve servis yapın.

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