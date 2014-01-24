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Öğünler Salata Kereviz salatası

Kereviz Salatası

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Kerevizin ferah aroması, yoğurt ve cevizle harmanlanarak hem besleyici hem de hafif bir lezzet sunar. Geleneksel sofraların vazgeçilmezi, doğal ve şık bir tercih.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanları yemeklik doğrayıp kereviz, havuç ve kabağı rendeleyin. Zeytinyağını bir tencereye alıp önce soğanı kavurun. Sırası ile havuç, kabak ve kerevizi ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
  • 2
    Sarımsakları dövüp yoğurt ve mayonez ile karıştırın. Soğuyan sebzeleri yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. Dövülmüş cevizi ekleyip tekrar karıştırın ve servis yapın.

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