Kereviz Salatası
Kerevizin ferah aroması, yoğurt ve cevizle harmanlanarak hem besleyici hem de hafif bir lezzet sunar. Geleneksel sofraların vazgeçilmezi, doğal ve şık bir tercih.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanları yemeklik doğrayıp kereviz, havuç ve kabağı rendeleyin. Zeytinyağını bir tencereye alıp önce soğanı kavurun. Sırası ile havuç, kabak ve kerevizi ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
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2
Sarımsakları dövüp yoğurt ve mayonez ile karıştırın. Soğuyan sebzeleri yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. Dövülmüş cevizi ekleyip tekrar karıştırın ve servis yapın.
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