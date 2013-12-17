Keçi Peynirli Pancar Salatası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patatesleri soyup, küp doğrayarak haşlayın. Süzüp soğuttuktan sonra geniş bir kaba alıp ezin. Üzerine un, yumurta, parmesan peyniri, muskat, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun.
-
2
Hazırladığınız hamurdan bezeler koparıp, parmak kalınlığında uzun parçalar haline getirin. Bıçak yardımıyla fındık büyüklüğünde kesin. Daha sonra tuzlu suda haşlayıp süzün.
-
3
Diğer taraftan parmesan, mozzarella, fontina ve gorgonzola peynirlerini yapışmaz yüzeyli geniş bir tavaya alın ve kısık ateşte eritin. Haşladığınız gnocchi'leri sosun içine katın. Bir dakika kadar çevirdikten sonra tabaklara alıp servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL