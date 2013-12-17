Keçi Peynirli Pancar Salatası

Diğer taraftan parmesan, mozzarella, fontina ve gorgonzola peynirlerini yapışmaz yüzeyli geniş bir tavaya alın ve kısık ateşte eritin. Haşladığınız gnocchi'leri sosun içine katın. Bir dakika kadar çevirdikten sonra tabaklara alıp servis yapın.