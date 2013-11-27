Kaşık Salatası
Kaşık kaşık yiyip tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domates ve salatalığı soyup, ince kıydıktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış sivri biber, soğan, maydanoz ve nane ilave edip, harmanlayın.
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2
Kıyılmış badem serpin. Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp, salatanın üzerine gezdirdikten sonra servis yapın.
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