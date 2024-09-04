Kabaklı, Maş Fasulyesi Salatası

Kabakları varsa mandolin yardımı ile yoksa bıçakla ve boylamasına incecik şeritler halinde kesin. Kaynar suda 2 dakika haşlayın. Kaynar sudan alıp buzlu su dolu bir kaba aktarın. 2 dakika sonra suyunu süzdürün. Kabak dilimlerini rulo şeklinde sarın ve servis tabağına yerleştirin. Kalan malzemeleri kabağa yerleştirin. Tuzunu ayarlayın.