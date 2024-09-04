Kabaklı, Maş Fasulyesi Salatası
Sağlıklı tarifi ve ferah lezzetiyle kabaklı, maş fasulyesi salatası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabakları varsa mandolin yardımı ile yoksa bıçakla ve boylamasına incecik şeritler halinde kesin. Kaynar suda 2 dakika haşlayın. Kaynar sudan alıp buzlu su dolu bir kaba aktarın. 2 dakika sonra suyunu süzdürün. Kabak dilimlerini rulo şeklinde sarın ve servis tabağına yerleştirin. Kalan malzemeleri kabağa yerleştirin. Tuzunu ayarlayın.
-
2
Sos için tüm malzemeyi kavanoz içinde karıştırın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
