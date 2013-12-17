Izgara Ton Balığı Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Taze soğan ve kekiği incecik kıyın. Havuç, kabak ve pancarı küçük doğrayın. Sarımsakla birlikte zeytinyağında sote edip baharatları ekleyin.
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2
İstediğiniz ebattaki kalıplara malzemeyi bastırın. Karabiber, tuz ve limon ile marine edilen ton balığını ızgarada pişirin.
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3
Kalıbı servis tabağına ters çevirin. Üzerine kırmızı soğan koyup, ton balığını yerleştirin. Kiraz domateslerle süsleyerek servis yapın.
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