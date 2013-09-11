Havuçlu Yeşil Salata
Hem hafif hem de besleyici olan bu salata, günlük öğünlerde veya yan yemek olarak harika bir tercih!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tüm sebzeleri yıkayın. Marulun suyunun süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Havuçları rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Marulu iri iri parçalayıp servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş havucu yerleştirin.
- 2Biberleri verev doğrayıp havucun üzerine dizin. Maydanozla süsleyin. Limon suyunu zeytinyağı ile karıştırın. Tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Karışımı salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
- 2
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