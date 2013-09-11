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Öğünler Salata Havuçlu yeşil salata

Havuçlu Yeşil Salata

Havuçlu Yeşil Salata
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Hem hafif hem de besleyici olan bu salata, günlük öğünlerde veya yan yemek olarak harika bir tercih!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

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