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Çoban salata

Çoban salata

Çoban salatası tarifiyle sofralarınıza taptaze bir lezzet katın! Domates, salatalık, soğan ve yeşil biberin zeytinyağı ve limon suyuyla buluştuğu bu klasik Türk salatası, her yemeğin yanında ferahlatıcı bir eşlikçi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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