Çoban salata
Çoban salatası tarifiyle sofralarınıza taptaze bir lezzet katın! Domates, salatalık, soğan ve yeşil biberin zeytinyağı ve limon suyuyla buluştuğu bu klasik Türk salatası, her yemeğin yanında ferahlatıcı bir eşlikçi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Arzunuza göre tuzla ovun ya da olduğu gibi geniş bir kaba aktarın. Üzerine küp doğranmış salatalık ve domates ile ince kıyılmış sivri biber ilave edin.
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2
Maydanozları kıyıp salataya ekleyin. Limon suyu ve zeytinyağını üzerine gezdirin. Tuz serpip harmanlayın. Tabağa ya da kaseye aktarıp servis yapın.
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