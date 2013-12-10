Güllaca Sarılı Pancar Soslu Salata
Nazik güllaç yaprakları, tatlı pancar sosunun hafifliğiyle buluşuyor. Sofralarınıza şıklık ve özgünlük katan, hafif ve lezzetli bir dokunuş.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Güllaç yapraklarını soğuk su ile hafifçe ıslatın. Jülyen doğranmış kırmızı soğan, keçi peyniri, ince kıyılmış taze soğan, ceviz, sarımsak, siyah zeytin, kabukları soyulup ince kıyılmış domates, sivri biber, tuz ve karabiberi derin bir kasede karıştırın.
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2
Bir adet güllaç yaprağını kenarından katlayın. Katladığınız kısmın üzerine hazırladığınız salatadan 2 çorba kaşığı koyun ve dolma sarar gibi sarın. Diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde hazırlayın ve servis tabağına yerleştirin.
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3
Pancar sos için, pancarı haşlayın ve blendere alın. İçine zeytinyağı, sirke, sarımsak, su, galeta unu, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin. Güllaç sarmalı salata dolmasıyla servis yapın.
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