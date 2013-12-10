Güllaca Sarılı Pancar Soslu Salata

Bir adet güllaç yaprağını kenarından katlayın. Katladığınız kısmın üzerine hazırladığınız salatadan 2 çorba kaşığı koyun ve dolma sarar gibi sarın. Diğer güllaç yapraklarını da aynı şekilde hazırlayın ve servis tabağına yerleştirin.