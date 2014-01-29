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Öğünler Salata Greyfurt salatası

Greyfurt Salatası

Greyfurt Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Rokaları yıkayıp sularını süzdürün. Servis tabağına alın. Üzerine ikiye bölünmüş patatesleri alın. Elma, greyfurt ve avokadoyu soyun. Elmayı ve greyfurtu ince ince dilimleyin.
  • 2
    Avokadoyu da küp küp doğrayıp servis tabağına ekleyin. Kapari ve ay çekirdeğini de ekleyip harmanlayın. Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

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