Greyfurt Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rokaları yıkayıp sularını süzdürün. Servis tabağına alın. Üzerine ikiye bölünmüş patatesleri alın. Elma, greyfurt ve avokadoyu soyun. Elmayı ve greyfurtu ince ince dilimleyin.
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2
Avokadoyu da küp küp doğrayıp servis tabağına ekleyin. Kapari ve ay çekirdeğini de ekleyip harmanlayın. Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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