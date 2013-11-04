Greçkalı Roka Salatası
Greçkalı roka salatası, hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunar.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Greçkayı geniş bir kaba alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 10 dakika dinlendirip, fazla suyunu süzün. Rokayı yıkayıp kurulayın. İri parçalar kopararak servis tabağına alın.
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2
Üzerine nane yaprakları ve greçka serpiştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Dilimlenmiş mozerella peyniri ilave edip, servis yapın.
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