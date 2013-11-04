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Öğünler Salata Greçkalı roka salatası

Greçkalı Roka Salatası

KOLAY

Greçkalı roka salatası, hem hafif hem de doyurucu bir lezzet sunar.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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