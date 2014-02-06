Gavurdağı Salatası
Gavurdağı salatası tarifiyle sofralarınıza Gaziantep'in eşsiz lezzetini taşıyın! Ceviz, nar ekşisi ve taze sebzelerle hazırlanan bu yöresel salata, hem pratik hem de sağlıklı bir meze seçeneği sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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Domateslerin kabuklarını soyup, minik küpler halinde doğrayın. Sivri biber ve kuru soğanı incecik kıyıp, domateslere karıştırın. Dövülmüş ceviz, 1 kahve fincanı nar ekşisi ve baharatları ilave edin. Karıştırarak, servis yapın.
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