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Öğünler Salata Gavurdağı salatası

Gavurdağı Salatası

Gavurdağı Salatası
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Gavurdağı salatası tarifiyle sofralarınıza Gaziantep'in eşsiz lezzetini taşıyın! Ceviz, nar ekşisi ve taze sebzelerle hazırlanan bu yöresel salata, hem pratik hem de sağlıklı bir meze seçeneği sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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