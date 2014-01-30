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Öğünler Salata Enginarlı avokado salatası

Enginarlı Avokado Salatası

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yeşilikleri elinizle koparıp, derin bir kaseye alın. Üzerine iri doğranmış enginar ve avokadoyu ekleyin. Tuzunu ilave edin. Balsamic sirke gezdirip, toz parmesan peyniri serperek servis yapın.

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