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Ekşi Elmalı Salata

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Elmaların kabuklarını soyup kuşbaşı doğrayın. Mayonezle yoğurdu karıştırın. Elma parçalarını mayonezli karışıma ekleyerek harmanlayın. Muskatı ve tuzu ilave ederek tüm malzemeyi karıştırın. Üzerini cevizle süsleyerek servis yapın.

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