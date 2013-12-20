Ekşi Elmalı Salata

Elmaların kabuklarını soyup kuşbaşı doğrayın. Mayonezle yoğurdu karıştırın. Elma parçalarını mayonezli karışıma ekleyerek harmanlayın. Muskatı ve tuzu ilave ederek tüm malzemeyi karıştırın. Üzerini cevizle süsleyerek servis yapın.