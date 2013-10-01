Çökelek Salatası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle çökelek salatası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanı, yarım demet maydanozu, domatesi ve sivri biberi doğrayıp bir kapta karıştırın. Üzerine ufaladığınız çökeleği katın. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin ve malzemeyi harmanlayın. Servis tabağına aktarıp, ikram edin.
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