Çökelek Salatası

Soğanı, yarım demet maydanozu, domatesi ve sivri biberi doğrayıp bir kapta karıştırın. Üzerine ufaladığınız çökeleği katın. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin ve malzemeyi harmanlayın. Servis tabağına aktarıp, ikram edin.