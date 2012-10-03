Cevizli Taze Fasulye Salatası

Fasulyeler süzülmesi için süzgece alınır. Bu arada sos hazırlanır. İri dövülmüş ceviz, ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuz iyice karıştırılır. Hazırlanan bu sos, fasulyelerin üzerine dökülüp servis edilir.