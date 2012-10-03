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Öğünler Salata Cevizli taze fasulye salatası

Cevizli Taze Fasulye Salatası

Cevizli Taze Fasulye Salatası

Cevizli taze fasulye salatası, fasulye, ceviz, sarımsak, maydanoz, zeytinyağı ve limonun harmanlanmış aromalarıyla lezzet patlaması yaşatan bir salata…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Fasulyelerin sap kısımları ayıklanır, 1,5-2 cm. boyunda doğranıp yıkanır. Bir tencerede su kaynatılıp fasulyeler haşlanır. Tencerede bekletilmez, hemen soğuk su dolu bir kaba alınır.
  • 2
    Fasulyeler süzülmesi için süzgece alınır. Bu arada sos hazırlanır. İri dövülmüş ceviz, ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuz iyice karıştırılır. Hazırlanan bu sos, fasulyelerin üzerine dökülüp servis edilir.

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