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Öğünler Salata Cevizli, rokfor peynirli mantar salatası

Cevizli, Rokfor Peynirli Mantar Salatası

Cevizli, Rokfor Peynirli Mantar Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Göbek salata, roka ve lollorossoları iyice yıkayıp küçük parçalara ayırın.
  • 2
    Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp yeşilliklerin üzerine gezdirin. Mantarları dilimleyip soteleyin ve yeşilliklerin üzerine yerleştirin.
  • 3
    Cevizleri kavurup, ince kıyılmış sarımsakla birlikte salataya ekleyin. Küp doğranmış rokfor peynirini en üste yayıp servis yapın.

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