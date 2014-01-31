Cevizli, Rokfor Peynirli Mantar Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Göbek salata, roka ve lollorossoları iyice yıkayıp küçük parçalara ayırın.
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2
Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp yeşilliklerin üzerine gezdirin. Mantarları dilimleyip soteleyin ve yeşilliklerin üzerine yerleştirin.
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3
Cevizleri kavurup, ince kıyılmış sarımsakla birlikte salataya ekleyin. Küp doğranmış rokfor peynirini en üste yayıp servis yapın.
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