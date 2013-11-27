Cevizli Patates Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Daha kuşbaşı doğrayın ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve bir tutam tuz ekleyerek yumuşayana dek pişirin. Suyu süzüp soğumaya bırakın.
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2
Diğer taraftan cevizi ve maydanozu ince, soğanı piyazlık doğrayın.Kornişonu halka, kırmızı biberi küp doğrayın. Soğuyan patatesi servis kabına alın. Üzerine ceviz, soğan, maydanoz, kornişon ve kırmızı biberi ekleyip harmanlayın.
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3
Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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