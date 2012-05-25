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Öğünler Salata Cevizli kereviz salatası

Cevizli Kereviz Salatası

Cevizli Kereviz Salatası

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kerevizleri soyun, yıkayın ve rendeleyin. Kararmaması için hemen limon suyu ile ovun. Maydanoz ve kereviz yapraklarını yıkayıp, ayrı olarak ince ince doğrayın.

  • 2

    Cam bir kasede süzme yoğurt, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın, kereviz sapları ve yarım çay bardağı cevizle birlikte kerevizlerin üzerine ilave edin, hepsini birlikte iyice karıştırın.

  • 3

    Salatayı doğranmış maydanoz ve kalan cevizle süsleyip servis edin.

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