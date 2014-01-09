Bulgurlu Roka Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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Bulguru, üzerini geçecek kadar su ile ıslatın. Yarım saat kadar şişmeye bırakın. Daha sonra 1'er çorba kaşığı nar ekşisi, zeytinyağı, salça ile tuz ve pulbiberi ekleyip hepsini karıştırın. Rokayı temizleyip yıkayın. İncecik kıyıp, bulgurun içine ilave edin. Üzerine 1 çorba kaşığı ince kıyılmış cevizi serpip servis yapın.
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