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Öğünler Salata Brokolili havuç salatası

Brokolili Havuç Salatası

Brokolili Havuç Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Brokoliyi buharda pişirin (buhar tenceresi yoksa içi su dolu tencerenin üzerine kevgir koyarak pişirebilirsiniz). Havuçları rendeleyin.
  • 2
    Yoğurtla karıştırıp bardaklara ya da kaselere paylaştırın. Üzerine buharda pişmiş brokolileri ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri yerleştirin.
  • 3
    Portakal suyunu gezdirin ve bekletmeden servis yapın.

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