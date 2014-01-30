Brokolili Havuç Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Brokoliyi buharda pişirin (buhar tenceresi yoksa içi su dolu tencerenin üzerine kevgir koyarak pişirebilirsiniz). Havuçları rendeleyin.
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2
Yoğurtla karıştırıp bardaklara ya da kaselere paylaştırın. Üzerine buharda pişmiş brokolileri ve ikiye bölünmüş kiraz domatesleri yerleştirin.
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3
Portakal suyunu gezdirin ve bekletmeden servis yapın.
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