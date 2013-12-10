Biberli Patlıcan Salatası

Turpları alacalı soyup kare şeklinde, domatesi küp doğrayın. Patlıcan, kırmızı ve yeşil biber, turp ve domatesi bir kaseye alın. Soğan, sarımsak ve cevizi ilave edin. Pul biber, zeytinyağı, limon suyu ve nar sirkesini üzerine gezdirin. Kimyon tohumu ve tuz serpin. Karıştırıp buzdolabında yarım saat dinlendirin ve servis yapın.