Biberli Patlıcan Salatası
Közlenmiş patlıcan ve biberin enfes aroması, zeytinyağı ve baharatların lezzetiyle tamamlanıyor. Geleneksel sofraların vazgeçilmezi, hem pratik hem şık bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patlıcanları küçük kareler halinde kesin. Acısını almak için 15 dakika tuzlu suda bekletin. Süzün ve soğuk sudan geçirin. Kurulayıp kızartın. Fazla yağını almak için mutfak havlusunun üzerine çıkarın. Kırmızı ve yeşil biberi ocak ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup küp doğrayın.
-
2
Turpları alacalı soyup kare şeklinde, domatesi küp doğrayın. Patlıcan, kırmızı ve yeşil biber, turp ve domatesi bir kaseye alın. Soğan, sarımsak ve cevizi ilave edin. Pul biber, zeytinyağı, limon suyu ve nar sirkesini üzerine gezdirin. Kimyon tohumu ve tuz serpin. Karıştırıp buzdolabında yarım saat dinlendirin ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL